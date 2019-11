Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: Fare Verde nelle scuole e nei parchi della città

Saranno diverse ed interessanti le iniziative che caratterizzeranno l’impegno di “Fare Verde” a Fondi nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, la grande Campagna di comunicazione ambientale che promuove l’attuazione di azioni di sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti su ispirazione del principio delle 3R: ridurre, riusare e riciclare.

Per la sua 11a Edizione, dal 16 al 24 Novembre, il motto sarà “Conosci, Cambia, Previeni”, con l'obiettivo di radunare quante più iniziative possibili volte alla riduzione dei rifiuti, con lo scopo di creare un grande momento di sensibilizzazione sul problema sempre più attuale della produzione di rifiuti.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), ogni anno vengono sprecati circa un terzo degli alimenti destinati al consumo umano (1,3 miliardi di tonnellate). In un’epoca in cui la mania di togliere il superfluo da casa sta raggiungendo una certa importanza, si vuole sfruttare la popolarità di questa tendenza per correggere l’inclinazione a generare rifiuti e promuovere un’alternativa all’eliminazione del superfluo. Invece di gettare gli oggetti, i beni non utilizzati possono essere scambiati e donati.

Obiettivo della "SERR 2019" è quindi quello di educare all’impatto che l’eccessivo consumo e la generazione di rifiuti possano avere sull’ambiente in modo tale da cambiare il proprio comportamento e le abitudini quotidiane al fine di ridurre la produzione di rifiuti. "Per noi è motivo di orgoglio aver lavorato alla realizzazione di un Calendario di azioni così importanti per la Città. Saremo impegnati nell'arco di pochi giorni nelle scuole, nelle strade, nei parchi, per sensibilizzare le giovani generazioni, le famiglie, i più piccoli all'amore per l'ambiente ed il rispetto del territorio. Pianteremo alberi, incontreremo studenti, doneremo libri alla Biblioteca, proporremo laboratori del riuso, accompagneremo i Cittadini alla scoperta delle nostre bellezze naturali, il tutto con un unico obiettivo: promuovere l'impegno ambientalista e favorire la partecipazione della Comunità" commenta Francesco Ciccone, Presidente del Gruppo Locale dell'Associazione Ambientalista "Fare Verde" Onlus.

Questo il Calendario completo delle iniziative in programma, che godranno del sostegno del Comitato Promotore per la “Casa della Cultura”:

Sabato 16 Novembre, ore 10, Piantumazione di alberi presso area Appia Antica tra Fondi e Itri in collaborazione con il “Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci”

Mercoledì 20 Novembre, ore 10, Incontro presso l'Istituto San Francesco" sui cambiamenti climatici

Mercoledì 20 Novembre, ore 15.30, Buon Compleanno "EcoLibri", Donazione per Progetto "EcoLibri"in Biblioteca Comunale

Giovedì 21 Novembre, ore 11, "Giornata Nazionale degli Alberi", Piantumazione e Laboratori del riuso con Lavinia Savona e Annarita De Bonis presso Scuola "Alfredo Aspri"

Sabato 23 Novembre, ore 9.30, Escursione Guidata ai ruderi di San Vennitto con la Guida Ambientale Escursionistica Andrea Patriarca

Per ogni informazione: 328 18 89 586 - fareverdefondi@gmail.com

"Fare Verde" FONDI