Forza Nuova lancia le proposte per l'ospedale ed è pronta a scendere in piazza

Dopo il successo per l'evento "SANITÀ NEL LAZIO E IN PROVINCIA: QUALE FUTURO?", Forza Nuova lancia le proposte per l'ospedale di Fondi.

I militanti del movimento annunciano in una nota:

"Dopo il nostro convegno tenutosi il 25 ottobre presso l'albergo dei Fiori, daremo seguito alla nostra battaglia per la sanità pubblica, perché le parole si traducano in fatti. In particolare ci concentreremo su un argomento ben preciso, l'ospedale di Fondi. È giunto il momento di mettere fine alle chiacchiere politichesi e dar vita a quelle che sono le istanze della cittadinanza, negli ultimi anni completamente trascurate.

Abbiamo stilato delle proposte che presto presenteremo ai fondani e saranno visibili nei nostri gazebo. Siamo inoltre disposti a scendere in piazza, a protestare per questa comune causa, il diritto alla salute."