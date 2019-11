Il panettone di Tammetta continua a fare incetta di premi: è il migliore del Lazio

Dopo lo straordinario 5 posto in classifica, su circa 400 partecipanti, al concorso nazionale per il miglior panettone artigianale del 2019, Ferdinando Tammetta ha ricevuto un altro prestigioso premio: miglior panettone della regione Lazio.

E’arrivata infatti alcuni giorni fa la comunicazione degli organizzatori del concorso: “in considerazione dell'alta qualità della sua produzione, le è stato conferito il premio speciale per il Miglior Panettone della sua Regione”.

Due risultati, quelli di Tammetta, che confermano e certificano la bontà del suo prodotto. Il titolo è arrivato mentre il Forno è in piena lavorazione proprio dei panettoni che, come si legge sul sito ufficiale: www.fornotammetta.com (dove è possibile anche acquistarli), sono di 5 diverse varietà. «Non nego – racconto Ferdinando – che questi riconoscimenti mi riempiono il cuore di gioia. Il lavoro sui panettoni, che porto avanti da tantissimo tempo, è continuativo, non si ferma mai. Nonostante siano passati molti anni dalle prime realizzazioni, per me ogni impasto è come se fosse sempre il primo. Mi piace mettermi in discussione e avere confronti con collaboratori e clienti; la considero una fase importantissima, mi fa capire diverse cose e mi da le conferme che, evidentemente, cerco. Ringrazio per questo ulteriore attestato di “fiducia” l’organizzazione del concorso e il maestro Iginio Massari che ha presieduto la giuria, con il quale ho avuto modo di chiacchierare amabilmente durante l’inaugurazione del Temporary Store di Milano, dove i miei panettoni sono in vendita insieme a quelli degli altri finalisti. Forno Ferdinando Tammetta, Fondi in Via delle Fornaci 57, - Tel 0771.501018 - Info su: www.fornotammetta.com