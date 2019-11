In data 14 nov 19, i militari dell’arma del luogo deferivano in stato di libertà per il reato di “spaccio di sostanze stupefacenti” un 33enne di origini algerine ma domiciliato in Fondi, responsabile di aver ceduto grammi 1,5 circa di “hashish” a un connazionale del luogo il quale verrà segnalato all’autorità prefettizia per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.