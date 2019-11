Ospedale, tac non funzionante da 20 giorni e servizi carenti: la denuncia di Fratelli d'Italia

L’Ospedale San Giovanni di Dio di Fondi si trova in una condizione di forte precarietà, una situazione denunciata da Fratelli d’Italia che chiede risposte urgenti.

“Vorremmo capire perché l’Ospedale di Fondi è arrivato in queste condizioni penose – dichiara Francesco Pistillo, delegato alla sicurezza, salute e sanità di Fratelli d’Italia Fondi - Perché i parcheggi adiacenti presentano voragini sul manto stradale tali da mettere in serio pericolo il cammino dei pedoni? Chi ha dato il permesso per costruire quel piccolo bar sull’area del parcheggio dell’ospedale? Perché la rampa del pronto soccorso è rimasta nello stesso stato di degrado edilizio che noi abbiamo denunciato dal luglio scorso senza avere ad oggi alcun intervento risanativo? Perché da oltre 20 giorni non funziona la TAC dell’ospedale e nessuno ne parla? Perchè nessuno si preoccupa di ristabilire il servizio? Perchè i pazienti sono costretti ad essere trasferiti in ambulanza all’ospedale di Terracina? Perché il laboratorio analisi è ancora parcheggiato vicino agli uffici CUP in un locale piccolo, oscuro ed angusto? Noi pensiamo che qui qualcuno stia giocando con le vite delle persone”.