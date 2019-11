"The WineHunter Award Gold": il primo premio va al Torpedino

Il Merano Wine Festival consacra ancora una volta il pomodoro Torpedino tra le eccellenze italiane di maggior pregio tanto da conferire, a due anni di distanza dal riconoscimento per il prodotto fresco, il prestigioso The WineHunter Award Gold alla sua forma in barattolo. Un successo sperato, ma non scontato da parte del gruppo guidato da Mariano Di Vito che ha scelto proprio la grande platea internazionale dell’evento più glamour nel panorama wine&food per inaugurare l’e-commerce legato al prodotto sul sito: www.torpedino.it e accorciare così sempre più le distanze tra produttore e consumatore, dal campo alla tavola.

Ad emozionare ed estasiare le commissioni di assaggio che ogni anno affiancano il patron della manifestazione meranese Helmuth Köcher nella selezione dei prodotti, il risultato al palato di un connubio che ha saputo perfettamente unire passato, presente e futuro e che è testimone vero e autentico di quel mondo contadino e imprenditoriale della Piana di Fondi che mette al primo posto l’autenticità e la trasparenza della filiera.

“Per innovare è necessario essere aperti e flessibili, ma soprattutto pronti ad ascoltare le esigenze di chi produce e di chi acquista - ha sottolineato Mariano Di Vito durante la presentazione del Torpedino in conserva: una vera spremuta ottenuta solo da prodotto fresco, selezionato e lavorato con procedimenti semplici e tradizionali che rendono passate e pelati unici per delicatezza e genuinità. Da qui l’idea di abbinare al commercio in rete il lancio del photocontest: “Facce da Torpedino”, che permette a chi posta un selfie con il pomodoro di avere un buono sconto per il negozio online.

Nello scenario della Gourmet Arena del Merano Wine Festival, il Torpedino è stato così protagonista di un ampio programma di eventi e iniziative dedicate a un pubblico di appassionati, produttori e consumatori che hanno arricchito la ventottesima edizione della kermesse nel pieno rispetto del motto del Wine Hunter: “Excellence is an attitude”.