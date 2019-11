Amministrative: Destra Sociale Fondi vuole sentir parlare di programmi non di persone

In questi giorni si parla molto di riunioni, incontri e "avvicinamenti" tra gruppi politici. Quali saranno le prossime coalizioni? Chi andrà con quello? Chi andrà con quell'altro?

A domandarselo è Alberto Di Fazio di Destra Sociale Fondi.

Queste sono le solite ed uniche chiacchiere che si sentono in giro. - riferisce - Si parla di possibili "salti della quaglia" di qualcuno, si parla di chi potrebbe essere il candidato sindaco ideale, ma non abbiamo sentito ancora nessuno parlare di programma - commenta così il coordinatore della Destra Sociale Fondi Alberto di Fazio - “Ebbene si!!! Proposte, Programmi, Azioni!!! Questo è quello che interessa a noi della Destra Sociale; interessa il destino della città, dei commercianti, dei nostri piccoli imprenditori locali, del nostro ospedale usato ultimamente come passerella politica, del nostro centro storico trasformato in un ghetto multietnico, e dei nostri siti archeologici, testimonianza delle nostri radici e della nostra cultura, abbandonati al loro destino. BASTA!!! Ne abbiamo le scatole piene di questa politica appiattita e clientelare di questi ultimi anni, che ha pensato solo al proprio tornaconto politico-elettorale, senza pensare ai veri problemi della gente e della città”.

Destra Sociale Fondi invita presso la nostra sede, tutti coloro che hanno davvero voglia di cambiare il destino di questa città, incontrando, ascoltando cittadini e imprenditori, sviscerando i tanti problemi presenti e trovando insieme altrettante soluzioni. Questa è la nostra politica, senza creare muri tra cittadino e istituzioni! solo in questo modo si può trovare un equilibrio sociale. Anche per questo la Destra Sociale Fondi per restare piu' a stretto contatto con il cittadino, sta attivando un numero ti telefonoWhatsApp che verrà comunicato a breve tramite social ed altri canali di comunicazione, numero di telefono diretto con il cittadino, cosi da poter segnalare tutto,dalle ingiustizie sociali alle anomalie riguardo tutta la nostra città!