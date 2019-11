Roma-Latina: questa mattina treni con 95 minuti di ritardo

“I treni della Regione Lazio continuano a viaggiare solo sui binari dei disagi. Per la quinta volta nell’ultimo mese si sono registrati ritardi considerevoli nelle corse dei treni. Oggi in particolare prendiamo atto dei disagi per i pendolari provenienti dalla provincia di Latina e diretti a Roma".

La denuncia arriva da Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare

Stando alle informazioni peraltro riportate dai mezzi d’informazione locale - riporta lo stesso in una nota - questa mattina attorno alle ore 9 il traffico sulla linea Roma – Napoli via Formia avrebbe subito rallentamenti consistenti. I tempi di percorrenza sono arrivati a registrare fino a 95 minuti di ritardo per i treni in viaggio. Solamente dopo un’ora e mezza il traffico sarebbe tornato regolare. Solo lunedì ben 5 treni regionali sono stati cancellati e 2 limitati nel percorso, altri mezzi hanno fatto registrare ritardi fino a 60 minuti. Ci tengo a comunicare che alla luce dei disagi sempre più frequenti, stiamo per presentare un’interrogazione all’assessore alla Mobilità della Regione Lazio sulle effettive responsabilità di questa situazione ormai insostenibile.