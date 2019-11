Mof, Imof e bilancio: se ne parlerà lunedì in Consiglio comunale

Il Vice Presidente vicario del Consiglio comunale Antonio Scalingi ha convocato la Seduta Pubblica Straordinaria del Consiglio comunale, che avrà luogo presso l’Aula Consiliare “Luigi Einaudi” Lunedì 18 Novembre p.v. alle ore 10.00 in prima convocazione (l’eventuale seconda convocazione è prevista per Martedì 19 Ottobre alle ore 11.00) per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Approvazione verbali seduta precedente; Approvazione atto transattivo con la società consortile IMOF s.c.p.a.; Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di IMOF s.c.p.a. in MOF s.c.p.a.; Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 175, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000); Interpellanze ed interrogazioni.