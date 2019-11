Giovedì 21 novembre i vertici di Fratelli d’Italia a Sperlonga

Tornano a Sperlonga i più alti vertici del partito della Meloni, ancora una volta per parlare di agricoltura e per dare le soluzioni immediate ai problemi che ogni giorno vivono gli imprenditori della zona.

“Abbiamo organizzato questo convegno con i rappresentati del sud pontino del partito, in particolare con la capogruppo di FdI in consiglio comunale ad Itri Elena Palazzo e l’Assessore al comune di Terracina Pierpaolo Marcuzzi” dichiara Sara Kelany, portavoce del circolo di FdI di Sperlonga “Le necessità del settore sono tante e da affrontare di petto, lo scorso luglio i nostri rappresentanti istituzionali sono scesi sul territorio, hanno visitato le aziende e sono stati al mof, proprio per comprendere da vicino le difficoltà che vive il settore. Da lì è iniziato un percorso di lavoro intenso, soprattutto con gli uffici del consigliere regionale Giancarlo Righini, che ci hanno portato a definire delle proposte concrete che verranno compiutamente illustrate al convegno a tutti gli operatori del settore. La collaborazione e la rete diventano fondamentali per far rinascere un settore di eccellenza, che non ci vede secondi a nessuno per qualità dei prodotti ed esperienza degli agricoltori”.

Il convegno si terrà presso l’auditorium comunale di Sperlonga, nel centro storico, il 21 novembre dalle 17,00. Saranno presenti il coordinatore regionale del partito On. Paolo Trancassini, componente della commissione ambiente alla Camera dei Deputati; il Sen. Nicola Calandrini, portavoce provinciale del partito e componente della commissione bilancio al Senato; il Sen. Patrizio La Pietra, componente della commissione agricoltura del Senato, l’Eurodeputato On. Nicola Procaccini, componente della commissione agricoltura del Parlamento Europeo e il Consigliere Regionale On. Giancarlo Righini.