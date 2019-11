Al via la "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti": aderisce anche il Comune di Fondi

Il Sindaco Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli informano la cittadinanza che anche per il 2019 il Comune di Fondi ha aderito alla SERR - “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”, giunta all’undicesima edizione.

L’iniziativa, che ha come motto “Conosci, Cambia, Previeni”, propone di convogliare nella settimana dal 16 al 24 Novembre 2019 azioni volte alla riduzione dei rifiuti con lo scopo di creare un grande momento di sensibilizzazione sul tema.

La SERR è una realtà consolidata che vede una crescente partecipazione sia a livello europeo che nazionale da parte di attori appartenenti a diverse categorie (cittadini, pubbliche amministrazioni, istituti scolastici, associazioni/ONG, imprese e altro).

L’edizione 2018 è stata un successo con oltre 14.000 azioni registrate in Europa e 5.080 in Italia.

La SERR 2019 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco.

Le iniziative promosse dal Comune di Fondi avranno inizio Domenica 17 Novembre prossimo in piazza Unità d’Italia (in caso di avverse condizioni meteo l’iniziativa slitterà a Domenica 24), quando nel corso della mattinata in piazza Unità d’Italia sarà posizionato un gazebo con distribuzione di depliant informativi sulla raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti plastici, in linea con le precedenti campagne informative “Vivere Fondi #plasticfree” e “Plastic free Beach” e con l’Ordinanza di divieto di somministrazione di cibi e bevande in contenitori di plastica, emanata principalmente allo scopo di stimolare tutta la cittadinanza ad una autonoma riduzione dell’utilizzo di materiali plastici monouso. Inoltre sarà allestita un’area dedicata che ospiterà cuccioli di cane. L’intento è di incentivare l’adozione consapevole al fine di consentire un maggiore benessere degli animali domestici presso le famiglie adottanti. La pratica adottiva è a titolo gratuito, può essere formalizzata direttamente in loco e consente altresì di ridurre i costi a carico della collettività derivanti dal mantenimento degli animali presso i canili operanti per conto del Comune. L’iniziativa si svolge in collaborazione con l’ente gestore De Vizia - Urbaser SpA e con le Cooperative “La Mimosa” di Fondi e “Arteinsieme” di Itri, strutture incaricate per il mantenimento dei cani randagi rinvenuti sul nostro territorio, il cui personale sarà a disposizione per tutte le informazioni e l’espletamento delle pratiche adottive.

Le iniziative proseguiranno Giovedì 21 Novembre, quando si procederà alla piantumazione di nuovi alberi nelle aree degli Istituti Comprensivi, in concomitanza con la “Giornata Nazionale degli Alberi” cui l’Amministrazione comunale aderisce annualmente.