Gravi maltrattamenti familiari: arrestato 48enne per evasione

Nel corso della mattinata del 19 novembre 2019, personale del Commissariato PS di Fondi, ha tratto in arresto un uomo di Fondi, M.M. di anni 48, per evasione.

L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di maltrattamenti nei confronti della moglie, a seguito di un mirato controllo, veniva sorpreso fuori della sua abitazione senza esserne autorizzato.

Accertata quindi l’evasione, veniva arrestato dagli uomini della Polizia di Stato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che disponeva il giudizio direttissimo per la giornata di oggi, 20 novembre 2019.