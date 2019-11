Allagamenti e disagi: la Lega chiede l'immediata messa in sicurezza della Purificato

La Lega Coordinamento di Fondi chiede l'immediata messa in sicurezza dell’Istituto Purificato.

La Coordinatrice locale Sonia Federici raccoglie la denuncia di un folto gruppo di genitori, esasperati dalle condizioni pessime in cui sono costretti i loro figli.

A inizio anno scolastico a causa di un allagamento al piano superiore dell'Istituto, la classe sottostante ha subito numerosi danni, dal soffitto cadono pezzi di vernice e di intonaco.

Al momento la classe non è stata ancora messa in sicurezza, causando innumerevoli disagi ai bambini, costretti a fare lezione nel teatrino della scuola, sprovvisto di adeguato riscaldamento e con la presenza di gradinate pericolosissime per l'incolumità dei bambini, essendo essi di prima elementare.

Inoltre sembrerebbe che l’occupazione del teatrino intralci il suo regolare utilizzo per le prove e per le prossime rappresentazioni natalizie in presenza dei genitori.

La parte esterna della Scuola purtroppo non versa in condizioni migliori: erba alta, giochi danneggiati dal tempo e quindi dall’usura e sporchi.

La Lega di Fondi chiede, dunque, il ripristino dell’agibilità per rendere nuovamente sicura la classe consentendo la ripresa delle regolari lezioni.

Ovviamente l’attenzione è rivolta anche al giardino adiacente affinchè sia oggetto di un intervento per renderlo di nuovo fruibile.