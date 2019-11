"Ossigeno": anche i Falchi di Fondi celebrano la "Festa dell'Albero"

Si è svolta ieri in contemporanea su tutto il territorio del Lazio la Festa dell'Albero. Sono state piantumati parte dei 6 milioni di alberi previsti nel progetto Ossigeno.

I Volontari dei Falchi di Fondi, su attivazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, hanno aperto l'iniziativa che si protrarrà anche per le prossime settimane.

Presenti all'evento svolto nella splendida cornice dell'Abbazia di San Magno, il Parroco di quest'ultima e il direttore del Turismo dell'Agenzia Regionale.

Nei prossimi giorni vi saranno nuovi tempi dedicati alla piantumazione in diversi punti della città di Fondi per proseguire con questo fantastico percorso green intrapreso dalla Regione.