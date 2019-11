Apicoltura nel Sud Pontino: domani l'incontro con apicoltori e amministratori locali

Dopo aver approvato a Luglio scorso - prima fra tutte le Amministrazioni del Basso Lazio - il "Regolamento per la tutela dell'Ape Italiana (Apis mellifera ligustica)" con lo scopo di valorizzare le produzioni locali, il Comune di Monte San Biagio si fa ora capofila di un'iniziativa per la conservazione dell'Ape Ligustica, aperta a tutti gli interessati nel territorio del Parco Naturale Regionale "Monti Ausoni e Lago di Fondi". Proporremo un percorso di sviluppo dell'Apicoltura nel Sud Pontino con azioni finalizzate alla formazione apistica per l'inserimento di nuovi Apicoltori sul territorio, all'aggiornamento professionale permanente per gli Apicoltori già in attività, all'assistenza tecnica gratuita in apiario e l'istituzione dello "sportello di assistenza burocratica" gratuita per gli obblighi di legge del settore presso l'ASL veterinaria.

Ne parliamo sabato 23 Novembre dalle ore 10:00, presso il Ristorante Pizzeria "Il Focolare", in via Provinciale San Magno 12, con il Vicepresidente della Provincia di Latina, Vincenzo Carnevale, con gli Amministratori del Comune di Monte San Biagio e di Terracina, con il Dirigente Area Promozione & Comunicazione del Parco Monti Ausoni, Dott. De Filippis, e con l'intervento in videomessaggio dell'On. Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde interessata a patrocinare questo percorso di sviluppo locale.