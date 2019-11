"Baldino Music Box" sabato 23 novembre nel cuore del borgo antico a Monte San Biagio

Monte San Biagio si accende di musica, con un nuovo progetto che porterà tanti ospiti al Bistrot-Bar Centrale da Baldino. Questo sabato sarà di scena il Premio Tenco Carlo Valente.

Nel cuore del Borgo Antico si inaugura ufficialmente la kermesse musicale “Baldino Music Box”, un progetto anticipato in queste ultime settimane dallo storico locale di Corso Vittorio Emanuele, in collaborazione con Contenuti Speciali e l’Associazione Mayhem.

Tanta voglia di musica, cantautorato e di godersi una bella serata.

Dopo l’evento che ha portato Chiazzetta il Punkautore nel Bistrot Bar, che sostiene da sempre la cultura, sarà Carlo Valente ad aprire un calendario ricco di artisti.

Cinquina Tenco nel 2017, Carlo Valente con il suo disco d'esordio è vincitore del Premio Amnesty International con il suo "Crociera Maraviglia".



Autore romantico, estremamente eclettico, irriverente ed ironico. Il suo mondo artistico introspettivo, nostalgico ed intimo si fonde a quello di una canzone più attenta a temi sociali importanti, dove esprime la sua opinione a gran voce.



Tra il 2104 e il 2017 colleziona numerosissimi riconoscimenti e nel 2018 insieme a “Voci per la Libertà/Una canzone per Amnesty” riceve la Targa Tenco come “Miglior album a collettivo”; lo stesso accade nel 2019 con il progetto “Viaggio in Italia/Cantando le nostre radici” insieme agli “Adoriza”.



Può bastare per presentare una serata tutta da vivere al Bistrot-Bar Centrale da Baldino di Monte San Biagio, ma per chi non ne avrà ancora abbastanza, seguirà il Dj Set a cura di Andrea Mix e Francesco C.



Appuntamento a domani (sabato), alle ore 22:00 per il primo evento in calendario del Baldino Music Box con Carlo Valente.