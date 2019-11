Il Movimento civico "IOSI" lancia il questionario per stilare il programma elettorale

“IO SI” è un Movimento civico impegnato da 10 anni nell’Amministrazione Comunale a sostegno del Sindaco Salvatore De Meo.

Siamo convinti - fa sapere il coordinatore Giuseppe Targa in una nota - di voler proseguire nell’impegno politico per la nostra Città, grazie ad un confronto efficace con i cittadini, le Associazioni e le Imprese, dando ascolto alle esigenze e aspettative collettive, nella consapevolezza di chi conosce le difficoltà normative e finanziarie nonché le relative competenze di un Ente locale e responsabilmente individua le possibili soluzioni. Come nelle precedenti elezioni comunali, riteniamo indispensabile coinvolgere i cittadini per raccogliere idee, suggerimenti, proposte e critiche costruttive affinché il nostro Movimento civico possa contribuire alla redazione del nuovo programma amministrativo, da condividere con le altre forze politiche alleate e da sottoporre alle prossime elezioni del 2020. Per questo motivo abbiamo deciso di chiedere ai nostri concittadini pochi minuti del loro tempo per compilare un questionario con il quale, rispondendo ad alcune domande, è possibile contribuire alla definizione del programma amministrativo per la Città dove noi tutti viviamo. Hai 5 minuti per la nostra Città? Questo è l’appello che lanciamo! Da domani e per i prossimi fine settimana “IO SI” sarà presente con un gazebo nelle piazze della Città proprio per incontrare i cittadini e spiegare le finalità del questionario che potrà essere compilato al momento oppure dalla pagina Facebook.

Al termine della consultazione sarà reso noto il risultato dei questionari ed il nostro Movimento si farà sostenitore perché esso diventi parte integrante del prossimo programma elettorale.

“Il nostro obiettivo - prosegue la nota - è ascoltare e raccogliere direttamente dai cittadini opinioni ed idee sul prossimo programma amministrativo, di cui il Movimento “IO SI” vuole essere promotore unitamente alle altre forze politiche alleate. Siamo soddisfatti del lavoro fatto in questi mesi con il Sindaco De Meo e gli amministratori comunali del nostro Movimento politico perché ci ha permesso di conoscere da vicino le numerose problematiche con cui chi amministra si confronta quotidianamente e soprattutto ci ha dato la possibilità di incontrare altri simpatizzanti che si sono uniti a noi in questo impegno civico. Molte sono state già le adesioni e le manifestazioni di interesse a condividere il progetto politico promosso da “IO SI” che, in previsione dell’appuntamento elettorale del 2020, si ripropone in modo ancora più convinto e determinato, consapevoli di non dover disperdere l’entusiasmo e le capacità che in questi anni abbiamo saputo mettere a disposizione della nostra Città".

Scarica e compila il questionario

E’ possibile compilare il questionario in forma anonima o firmarlo e lasciare i dati personali per restare in contatto con noi. Inoltre il questionario può essere compilato anche dalla nostra pagina Facebook o ritirato presso i nostri gazebo, allestiti nei fine settimana nelle piazze della città, avendo così l’opportunità di condividerlo con amici e conoscenti, che potranno riconsegnarlo tramite Messenger o all’indirizzo mail movimentoiosi@gmail.com, oppure direttamente ai gazebo