“Invito alla lettura. Incontro con l’ autore” martedì 26 novembre all' IIS Gobetti de Libero

Il giorno 26 novembre 2019, alle ore 10.00, presso la palestra dell’ Istituto, il giovane Leonardo Cecchi incontra gli alunni per dialogare sulle tematiche che tratta nei suoi due romanzi: “Un respiro lungo e via” (2017 Mondadori) e “Manuale di sopravvivenza per reduci del primo amore” (2019 Fabbri). Nel primo il protagonista, come Leonardo, sogna di diventare attore e la sua grande occasione arriva quando viene scelto come protagonista di una serie TV per ragazzi. L’ amore, l’ amicizia, la passione sono le tematiche di questo romanzo, affrontate in modo semplice e genuino, con una scrittura coinvolgente e accattivante. Sempre i giovani i protagonisti del secondo romanzo “Manuale di sopravvivenza”: un fulmine che squarcia il velo delle certezze, quasi una fuga in un nuovo ambiente e nuove amicizie per Dani, il protagonista, che affronta ogni prova possibile per imparare a corteggiare le ragazze. Di cosa ha bisogno un ragazzo per crescere? Soprattutto di chi ha bisogno?

Il giovane talento Leonardo Cecchi, cantante, attore, ballerino, protagonista della serie televisiva “Alex e Co” ha recitato nei film “Tini – La nuova vita di Violetta” e “Come diventare grandi nonostante i genitori”. Attualmente è impegnato al Brancaccio nella rappresentazione di “Aladin: il musical geniale”. Il suo talento lancia un preciso messaggio: Sognare si può, anzi si deve. Basta avere i piedi per terra e la testa nel cielo.