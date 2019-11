A Monte San Biagio la Marcia degli studenti per i diritti dell'Infanzia

Per ricordare il 30° anniversario dall’ approvazione da parte dell’ Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza, l’ Istituto Comprensivo Giovanni XXIII e l’ Amministrazione di Monte San Biagio, hanno organizzato un incontro presso la Biblioteca Comunale Dario Lo Sordo.

I bambini di classe 5^ elementare e 1^ media, circa 110, dopo una marcia per il paese con cartelloni illustrativi del tema della giornata, sono stati accolti dal saluto del Parroco, Don Emanuele Avallone, che ha auspicato che l’ esperienza di oggi, continui a sensibilizzare i loro animi ad essere cittadini responsabili…tra diritti e doveri.

La mattinata è proseguita con la proiezione, ed il successivo commento , di 2 cortometraggi che affrontavano il tema dei diritti dei fanciulli, e con la recitazione da parte di alcuni allievi di filastrocche e poesie che avevano composto per l’ occasione.

L’ Assessore alle Politiche riguardanti l’infanzia e l’ adolescenza, Anna Maria Ferreri, nel ringraziare le insegnanti per la collaborazione alla riuscita della manifestazione, ha espresso la sua soddisfazione, ed ha sottolineato come i bambini intervenuti, abbiano saputo creare un clima di forte emozione, come solo loro sanno trasmettere, mentre presentavano i loro lavori ed anche con il loro assoluto silenzio durante le proiezioni.