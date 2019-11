"La rivoluzione fiscale a Piazza Montecitorio": il discorso sarà affidato a Marrigo Rosato

Sarà il pontino Marrigo Rosato, Segretario Nazionale dell’ANA, a svolgere l’intervento conclusivo della Manifestazione Nazionale degli ambulanti che si svolgerà a Roma, mercoledi 27 novembre p.v. con inizio alle ore 9.00 a Piazza Montecitorio, che avrà come filo conduttore “LA RIVOLUZIONE FISCALE per la sopravvivenza degli ambulanti ed il loro futuro”.

L’importanza delle conclusioni sono state affidate a Marrigo Rosato non solo per l’incarico di Segretario Nazionale della ANA, e per il radicamento che essa ha sviluppato tra gli ambulanti di tutta l’Italia, ma per l’unanime apprezzamento delle sue riconosciute capacità e per il ruolo di interlocutore che l’ANA ha assunto verso il Governo, i Ministeri, verso le Regioni ed i Comuni.

Nel tirare le somme di questo importante appuntamento di mobilitazione convocato da 15 Associazioni NO Bolkestein d’Italia il Segretario Nazionale dell’ANA ribadirà le ragioni della Manifestazione Nazionale e la sua piattaforma rivendicativa. In primo luogo per richiamare l’attenzione del Governo e delle Forze Politiche sul grave stato di crisi del comparto degli ambulanti che rappresenta 186.000 piccole imprese, sviluppa il 2% del PIL, assorbe i consumi di circa 26 milioni di abitanti e rappresenta una impresa su quattro del tessuto commerciale italiano.

Nonostante la forza economica del comparto – che offre tra l’altro occasioni di lavoro dirette ed indirette a circa 1 milione di addetti – secondo i dati Unioncamere dell’agosto scorso sono state ben 14.000 le imprese ambulanti che hanno cessato la loro attività negli ultimi 3 anni.

Le Associazioni hanno indetto la Manifestazione Nazionale in coincidenza della discussione al Parlamento della Legge di Bilancio affinchè siano accolte le richieste di istituire la TASSA UNICA con un regime speciale per gli ambulanti; di eliminare per gli obblighi della LOTTERIA DEGLI SCONTRINI e dell’invio telematico degli stessi; affinché sia istituito un FONDO DI SOLIDARIETA’ che indennizzi gli ambulanti in occasioni di trombe d’aria e danni causati dai cambiamenti climatici che colpiscono mercati e fiere in Italia; la modifica delle tariffe del CANONE UNICO e la istituzione della TASSA GIORNALIERA ed infine che siano RINNOVATE TACITAMENTE ed AUTOMATICAMENTE tutte le concessioni in essere degli ambulanti, attualmente rinnovate fino al 2020.

Tra gli interventi dei rappresentanti delle varie delegazioni di ambulanti che giungeranno da tutta l’Italia è stato previsto anche un intervento del Presidente Provinciale ANA di Latina, Abdel Wahab Ashraf, artefice del movimento NO BOLKESTEIN nei mercati del basso Lazio ed organizzatore della ormai nota “MARCIA DEI SILENZIOSI” che si svolse a Fondi il 9 giugno 2016.