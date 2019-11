Reddito di cittadinanza: a Fondi lo prendono in 784

Sono 10.514 le domande di reddito di cittadinanza accolte nella provincia di Latina.

Un dato che pone l’agro pontino al secondo posto tra le province laziali per uomini e donne che attualmente percepiscono la misura introdotta da circa un anno.

Prima in graduatoria è Roma con oltre sessantamila richieste approvate dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, poi c’è Latina (10.514), Frosinone (9.865), Viterbo (5.414) e Rieti (2.849). Sono i dati elaborati dalla UIL per tutta la provincia e relativi al sussidio mensile erogato alle persone in difficoltà residenti sul territorio.

Aprilia conta 1.603 cittadini che percepiscono il reddito, Fondi 784, Terracina 727, Formia 589, Minturno 563, Cisterna 573, a Sezze 568.

Ma è Latina la prima in classifica. Sono 2.462 infatti gli uomini e le donne di Latina che percepiscono il reddito e la pensione di cittadinanza.

E poi ancora: a Gaeta le domande accolte raggiungono le 336 unità, a Sabaudia sono 251, a Itri 227, a Priverno 224. Scendono a 199 quelle di Cori, a 174 quelle di San Felice Circeo e a 131 quelle di Sermoneta. Si attestano invece a 73 nel Comune di Roccagorga, a 46 nel Comune di Sperlonga e a 14 in quello di Rocca Massima.