Tutti insieme per dire no alla violenza sulle donne: il corteo organizzato da "Nadyr"

Un fiume di cittadini, associazioni e studenti ha colorato di rosso il Centro Storico di Fondi questa mattina.

La "Passeggiata" promossa dal Centro Antiviolenza "Nadyr" ha registrato una partecipazione numerosa. L'arrivo in Via San Gaetano per l'inaugurazione dell'opera muraria dedicata alla "Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne" è stato molto emozionante. Gli occhi di Luisa Levi, medico, neuropsichiatra infantile, ricordata principalmente per essere stata la prima italiana a pubblicare un lavoro sull'educazione sessuale. L'intervento di arte urbana proposto dall'artista spagnolo Gonzalo Taquen per il Progetto "25Novembre.org" ha conquistato tutti.

Sesto murales in Città sul tema, dopo i lavori nel 2014 di Frederico Draw in Via Padre Alessio Falanga, nel 2015 di Sêma Lao in Via Gobetti, nel 2016 di Apolo Torres in Via della Scala, nel 2017 di Alaniz Niz sulla parete del Mercato Coperto e lo scorso anno di Domenico Naf-mk Tirino e Nina K Anin in Piazza Felice Chiusano. 88 Donne, ogni giorno, in Italia subiscono atti di violenza. Un reato ogni quarto d'ora praticamente. In oltre otto casi su dieci il carnefice è il marito, il convivente o l'ex partner. Nel 74% dei casi il carnefice è di nazionalità italiana. La Polizia di Stato e l'Istat ci dicono che nel 2018 in Italia sono state uccise 142 Donne, 12 nella sola Regione Lazio. Nei primi dieci mesi del 2019 siamo già a 94 vittime. 533 sono le vittime di violenza sessuale, 54 sono le denunce per stupro in Provincia di Latina. 74 i casi di stalking nel nostro territorio. 1880 le denunce per maltrattamenti in famiglia. Sono numeri di una gravità assurda, dati che devono farci riflettere e comprendere l'importanza della presenza in Città di un riferimento come quello rappresentato dallo Sportello Antiviolenza dell'Associazione "Nadyr". Per questo l'Associazione Culturale "Il Quadrato", la Libreria "Il Pavone", il Festival "Memorie Urbane" e la "Casa della Cultura" hanno sposato la causa e sosterranno la loro attività con sempre maggiore forza e convinzione.