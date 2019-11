"Passeggiamo&Degustiamo": l'iniziativa di Co.Co. per riscoprire le bellezze del centro storico di Fondi

Passeggiate archeologiche in arrivo a Fondi. Tre gli appuntamenti in programma il 5, il 12 e il 19 dicembre.

A promuovere i tre eventi, appuntamenti che prevedono sia una passeggiata culturale che una cena a base di prodotti tipici, Co.Co., l'esclusivo locale ubicato nel centro storico della città, in via Giuseppe Garibaldi 45.



Conoscere la storia delle mura, case e palazzi della propria città è il modo migliore per iniziare ad amare un luogo e sentirsi a casa, ogni volta, come dei veri Turisti della propria Città. - spiegano gli organizzatori - per questo i tre appuntamenti seguiranno un filo cronologico e storico studiato per rendere quest’esperienza unica ed esclusiva.



Il progetto parte con questo intento, di far conoscere le bellezze archeologiche della nostra città, con una passeggiata che descrive particolari, mura, vicoli, monumenti, urbanistica, a cura dell' esperta in archeologia Michela Di Meola.

Il percorso porterà fino alla sala del CO.CO cookery / cocktail in cui si svolgerà la cena a base di prodotti tipici fondani, degustati tra le suggestive e storiche mura dell’ edificio, parte integrante della storia archeologica e culturale dei vicoli di Fondi.



Tutti e tre gli eventi si snoderanno come segue:

Passeggiata archeologica nel Centro Storico

(Focus su Chiesa di S. Martino) + Cena a base di Torpedino

Costo 30 €

Posti limitati: info e prenotazione 389-4732611