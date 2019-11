"Teatro per ragazzi di Fondi": sabato va in scena "Robin Hood"

Dopo il successo dell’apertura, l’Auditorium Sergio Preti (ex auditorium San Domenico) è pronto ad ospitare il secondo appuntamento della stagione di Teatro per ragazzi di Fondi “Tutti a teatro”, la rassegna promossa dal Teatro Bertolt Brecht di Formia in collaborazione con il Comune di Fondi e il patrocinio del Parco regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Sabato 30 Novembre alle ore 17.00 andrà in scena lo spettacolo “Robin Hood” della Compagnia I Guardiani dell’Oca di Chieti.

Nell’affascinante mondo dell’Inghilterra medioevale, Robin Hood e la sua allegra compagnia, immersi nel verde fantastico e magico della Foresta di Sherwood, tentano di opporsi eroicamente alle cattiverie del perfido Principe Giovanni, detto “senza terra”, e del suo fedelissimo e cattivissimo Sceriffo di Nottingham. In un crescendo di emozioni i ragazzi potranno rivivere un’affascinante storia dal sapore antico, ricca di sorprese e colpi di scena.

Little John, Frate Tuck, Lady Marianne, lo Sceriffo di Nottingham e il piccolo soldato Artur faranno a gara per impedire o agevolare le imprese eroiche di Robin Hood.

Tra fantasmini, castelli e antiche leggende, per circa un’ora tutti potranno partecipare attivamente all’avventura fantastica di Robin.

Lo spettacolo è adatto a bambini dai 3 anni in su, l’ingresso è di 3 Euro e parte del ricavato sarà destinato al progetto “Teatri Senza Frontiere”.

Per prenotazioni è possibile telefonare al numero 327-3587181 o inviare una mail all’indirizzo tbbcomunicazione@gmail.com.