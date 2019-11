Grazie alla Provincia una nuova palestra per l'istituto "De Libero-Gobetti"

Con il decreto numero 115 del 20 novembre scorso l’ente Provincia di Latina ha approvato la realizzazione di una nuova palestra con spogliatoi presso l’Istituto Gobetti – De Libero, per la sede del De Libero, a Fondi.

Il progetto, inserito nel programma dei lavori triennali delle opere pubbliche 2020 – 2022, annualità 2021, prevede la costruzione di una struttura attrezzata e dimensionata per soddisfare esigenze legate all’espletamento di attività sportive anche agonistiche, scolastiche ed extra – scolastiche. Lo spazio individuato per l’edificazione è quello dell’area esterna della sede del De Libero in via San Magno. La nuova palestra avrà requisiti tali da soddisfare le esigenze dell’attuale utenza scolastica e degli utenti della struttura in orario extra – scolastico, anche per attività sportive di natura agonistica. Il nuovo complesso sportivo avrà la struttura in cemento armato, con copertura prefabbricata con travi in cemento armato precompresso.

Nel dettaglio, la palestra misurerà internamente 26 metri di larghezza per 36 di lunghezza, per un’altezza di 8 metri, corredata di spalti laterali. Sarà realizzato inoltre un corpo spogliatoi e una centrale termica. La struttura avrà un impianto di climatizzazione tecnologico del tipo “a tutta aria”. Sarò realizzato inoltre un impianto fotovoltaico di adeguata potenzialità.

I requisiti dimensionali della palestra e i relativi servizi saranno in grado di favorire il perseguimento di diversi obiettivi: l’utilizzo in simultanea in orario scolastico di due classi di studio; omologazione della strutture rispetto alle normative delle federazioni basket e volley; un’adeguata soglia di spettatori autorizzati dal comando dei Vigili del Fuoco; sviluppo di progetti in ambito scolastico ed extra – scolastico riguardanti disabili o soggetti svantaggiati; accesso autonomo per evitare eventuali interferenze tra didattica ed attività extra – scolastiche.

L’opera conterrà inoltre servizi di parcheggio ed aree di verde attrezzato in comune con le strutture che ospitano le aule i laboratori e gli uffici amministrativi. La spesa totale dei lavori è di 1.100.000,00.

Grande soddisfazione viene espressa dal vice presidente della provincia e consigliere comunale della città di Fondi Vincenzo Carnevale: