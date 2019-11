Anche il "Pacinotti" partecipa alla "Notte delle Scienze": il 6 dicembre laboratori aperti dalle 16 alle 23

Il prossimo 6 dicembre, a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 23.00, questo Istituto ospiterà la II^ edizione della “Notte delle scienze”, evento finalizzato a promuovere la diffusione dell’interesse verso il mondo scientifico nelle sue più diverse espressioni. A tale scopo la sede centrale aprirà alla cittadinanza i propri laboratori, caratterizzati da una notevole dotazione tecnologica, dove docenti interni e personalità del mondo della ricerca scientifica terranno seminari e lezioni come da programma di seguito indicato: ore 16.00: in Aula Magna saluto del dirigente scolastico e delle Autorità ore 16.30: lezione “Tra terra e cielo”, a cura di Legambiente – circolo intercomunale “Luigi Di Biasio” ore 17.00: laboratorio “A caccia di alieni” a cura dell’Istituto Pangea ONLUS ore 18.00: lezione “Il ricercatore: tutto (…o quasi) quello che avreste voluto sapere e non avete mai avuto il coraggio di chiedere” a cura della dott.ssa Giada Rotunno, ricercatrice AIRC Ospedale Careggi di Firenze ore 19.00: laboratorio “Antropologi forensi per un giorno: occhio al reperto” a cura della prof.ssa Cristina Martinez Labarga – Università di Roma “Tor Vergata” 0re 20.00: lezione “Sono solo i cambiamenti climatici che ci devono preoccupare?”, a cura del prof. Sergio Zerunian, biologo e scrittore L’evento è aperto all’intera comunità ed è fortemente raccomandata la partecipazione degli studenti di questa scuola. Per informazioni rivolgersi alla referente prof.ssa Letizia Velletri