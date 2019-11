Taglio del nastro per "The Cave": la prima sala di arrampicata a Fondi

Taglio del nastro domenica 8 dicembre per "The Cave", la prima sala di arrampicata di Fondi.

Dalle 16 in poi ci sarà la possibilità di brindare insieme per l’apertura e di fare prove gratuite. Una iniziativa nata dalla passione di quattro giovani imprenditori – tra cui una guida alpina professionista, due istruttori di arrampicata e un esperto appassionato – quattro soci che provengono da esperienze professionali diverse ma che sono uniti dall’amore comune per l’arrampicata e per l’alpinismo in tutte le sue forme: Daniele Funicelli, Rocco Notarberardino, Lorenzo Trento e Dario Larocca. Così si realizza il sogno di dare seguito in maniera strutturata a questa passione, attraverso iniziative che siano utili anche a valorizzare il proprio territorio in prospettiva nazionale.

Partendo dalle pareti rocciose di Gaeta e Sperlonga, infatti, passando per le Dolomiti e il Monte Bianco, attraverso tutto il territorio italiano e le più importanti vette internazionali, gli animatori di questa nuova proposta sportiva sono sempre alla ricerca di nuove avventure e sfide verticali, che vogliono ora trasmettere ad un pubblico sempre più ampio. L’Arrampicata Sportiva per la prima volta farà parte del programma olimpico delle XXXII Olimpiadi a Tokyo nel 2020, sottolineando dunque il valore, ormai universalmente riconosciuto, di questa disciplina.

THE CAVE è pronta ad accogliere i climber più esigenti ed esperti, ma anche i principianti che vogliono imparare l’arte dell’arrampicata, con un ricco e variegato programma didattico. Particolare attenzione verrà dedicata alla formazione dei bambini, che verranno guidati attraverso un percorso didattico molto accurato per permettere loro di prendere confidenza con la montagna in maniera progressiva.

Si tratta di una sala boulder con una superficie arrampicabile di 100 mq, materassi in gommapiuma alti 35 cm e un’area dedicata all’allenamento specifico, generale e funzionale. Si trova all’interno di un capannone appena ristrutturato vicino al MOF di Fondi (in viale Piemonte 14).

I SOCI

Dario Larocca Istruttore di arrampicata e vero climber del luogo, è lui l’ideatore del progetto. Grazie al suo entusiasmo e alla sua tenacia è riuscito a realizzare il sogno di aprire una palestra di arrampicata nella sua città.

Daniele Funicelli Consulente legale, arrampicatore e alpinista fin da giovanissimo, ha una lunga esperienza da istruttore di arrampicata. Responsabile del settore arrampicata per l’ente di promozione sportiva OPES.

Rocco Notarberardino Si sveglia prima dell’alba tutti i giorni per aprire il suo magazzino di frutta e verdura a Fondi. Ama così tanto arrampicare da costruirsi un boulder personale per allenarsi nel retro del suo magazzino, per questo ribattezzato Roccodromo.

Lorenzo Trento Guida Alpina, dal 2016, pratica tutte le discipline della montagna, estive e invernali, dall’alpinismo all’arrampicata sportiva, dallo scialpinismo all’arrampicata su ghiaccio.