“Non Vali Niente”: l'ultimo singolo del rapper fondano Super Sac

Super Sac, nome d’arte per il giovane Alessandro Sacchetti di Vito, ha appena sfornato un nuovo singolo. “Non Vali Niente” è l’ambiente perfetto dove l’artista riunisce la nuova “wave” rap italiana con il proprio vissuto e le proprie esperienze.

“Questo brano per me è speciale –dice l’artista fondano parlando di ‘Non Vali Niente’- è un lavoro che mi ha coinvolto profondamente, dove ho messo tutto me stesso, anche perché il testo è tratto da una storia vera e non da finte emozioni acchiappa-like”

20 anni, maturo e sveglio come pochi della sua stessa età, Super Sac arriva a Fondi dalla Capitale. Appassionato di musica fin da piccolo, nella sua famiglia adottiva coltiva i suoi interessi musicali autonomamente tra influenze ed ascolti di autori ed interpreti italiani del calibro di Fedez o di Clementino.

Il primo inedito arriva nel 2016 con il singolo “ Mamma e Papà”, un esperimento a cui seguono un’altra manciata di brani per arrivare nel 2018 a sfornare un intero album “La Vita che Volevo”.

Nel frattempo il profilo musicale matura grazie anche ad esperienze importanti quali la partecipazione in vari eventi in giro per l’Italia, tra i quali il “Tour Music Festival” e “The Voice on Tour”.

Il nuovo singolo, prodotto e confezionato dalla Mondotekdono, giovane realtà anch’essa fondana, è già disponibile su You Tube (per ora solo in audio)

“Non Vali Niente” è comunque anche disponibile su tutte le altre piattaforme musicali. Nonostante sia on line da pochissimi giorni sta riscuotendo già un discreto successo, diretto a sorpassare la hit dell’estate scorsa. “Lento Violento”, brano scansonato e giocoso, che su YouTube conta oltre 3 mila visualizzazioni raggiunti in circa 5 mesi on line.