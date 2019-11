A Sperlonga una due giorni dedicata alla fotografia con il giornalista e reporter Giovanni Ruggiero

Un evento di 2 giorni completamente dedicato alla fotografia: è quanto accadrà sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre a Sperlonga, dove nell’auditorium comunale verrà allestita una mostra collettiva organizzata da Officine Fotografiche See, circolo fotografico culturale di Sperlonga associato alla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF).

Ma la vera “chicca” della due giorni dedicata all’arte di “fermare il tempo” con lenti ed obiettivi è la presenza –sia sabato che domenica- di un vero maestro che racconterà a tutti i presenti la sua storia e le sue esperienze di fotografia: il giornalista e reporter Giovanni Ruggiero.

Il programma prevede sabato una vista guidata al Museo Civico di Sperlonga ed una cena conviviale insieme al famoso reporter che al termine rimarrà insieme a tutti i convenuti per fare un po’ di “salotto”. Un momento imperdibile per chi volesse parlare direttamente con Ruggiero in un ambiente informale e cordiale.

Domenica, il convegno della FIAF Lazio e premiazione Intercircoli Sez. Portfolio e Trofeo P. Spadoni. Ad introdurre i lavori e a porgere i saluti della comunità, il presidente del consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca.

Per noi è un piacere ed un privilegio ospitare un personaggio di tale levatura professionale e morale come il maestro Giovanni Ruggiero – ha detto La Rocca- e la sua presenza a Sperlonga premia e sottolinea il gran lavoro fatto da Officine Fotografiche See ed in particolar modo da parte degli infaticabili e preziosi Roberto Placido e Sandra Sperduto”.

Seguirà poi il saluto del consigliere nazionale FIAF Lucio Governa, e la relazione annuale del delegato regionale Mariano Fanini. Per finire, la cerimonia di premiazione dei vincitori ex equo sezione portfolio e le premiazioni Trofeo Pacifico-Spadoni.

Per partecipare e per informazioni, c’è a disposizione un indirizzo mail: officineefotografichesee@gmail.com