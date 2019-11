“Dall’orto alla tavola. Diversificare per migliorare”: mercoledì 4 dicembre l'incontro a Fondi

Mercoledì 4 dicembre, a Fondi, il secondo appuntamento informativo nell’ambito del Progetto di Filiera “Dall’Orto alla Tavola”, per discutere del mercato ortofrutticolo, ma anche di filiera corta e mercati rionali.

Proseguono le attività legate al Progetto di Filiera “Dall’orto alla tavola. Diversificare per migliorare” con un secondo appuntamento informativo previsto per mercoledì 4 dicembre, ore 18:00, a Fondi presso la sala conferenze della O.P. La Flacca, in via Provinciale Fondi-Sperlonga, km 8+800.

Aprirà l’incontro Rocco Faiola, Presidente della O.P. La Flacca, a cui seguiranno gli interventi:

La struttura e l'andamento del mercato dell'ortofrutta in Italia e il posizionamento delle produzioni della provincia di Latina - a cura di Lorenzo Fanoli

Esperienze e progetti di filiere corte a Roma - a cura di Massimo Leone

Il programma prevede poi un momento di discussione sulle potenzialità di rilancio dei mercati rionali di Roma.

Questo secondo appuntamento vuole essere, inoltre, anche l’occasione per presentare gli orientamenti del documento Una food policy per Roma, iniziativa che ha visto coinvolte oltre 50 tra organizzazioni, aziende e singoli individui impegnati nel mondo della ricerca, della produzione e della società civile.

Roma rappresenta il Comune agricolo più grande d’Italia: da questa considerazione, e dalle criticità che si porta dietro, è nata l’idea alla base della food policy di redigere 10 proposte rivolte all’amministrazione comunale attraverso cui affrontare i dati che descrivono una agricoltura in declino, bisognosa di profondi cambiamenti che vadano a recuperare, tra le altre cose, la crisi in cui versano i 127 mercati rionali di Roma, vero e proprio patrimonio da valorizzare e proteggere per una efficace distribuzione alternativa del cibo prodotto nel Lazio.

Per contatti e informazioni:

email: dallortoallatavola@yahoo.com

tel.: 0771 555 170 – fax 0771 556 181