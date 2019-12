Eccellenze nel settore della bancassicurazione: premiato il dg della BPDF Gianluca Marzinotto

Il Direttore Generale della Banca Popolare di Fondi Gianluca Marzinotto è stato premiato in occasione della 5^ edizione del Future Bancassurance Awards, la manifestazione che dal 2015 celebra le eccellenze nel settore della bancassicurazione in Italia.

L’evento rappresenta annualmente un momento di incontro per il sistema finanziario che evidenzia sempre di più la stretta sinergia tra i servizi bancari e quelli assicurativi.

Durante la cerimonia che si è svolta a Milano il 20 novembre sono stati conferiti premi a personalità del mondo finanziario che si sono distinti in diversi ambiti. I riconoscimenti sono stati attributi da una giuria presieduta dal prof. Giovanni Manghetti, ex presidente di Ivass e attuale presidente di CR Volterra, insieme a Francesco Frasca, ex responsabile Vigilanza di Banca d’Italia, Beppe Ghisolfi, vice presidente del Gruppo Casse di Risparmio Europee e Pier Giorgi Giuliani, professore Università Europea di Roma.

La Giuria ha motivato il premio assegnato al dott. Gianluca Marzinotto per le capacità di leadership e di organizzazione della rete distributiva.