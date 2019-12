Ospedale: Forza Nuova raccoglie segnalazioni e lamentele al mercato

Domenica 1 dicembre, il movimento politico Forza Nuova Fondi è stato presente nei pressi del parcheggio del mercato domenicale con un banchetto informativo riguardo la questione ospedale.

Scrivono in una nota i forzanovisti:

"Moltissimi sono stati i volantini consegnati e le persone interessate, in quanto si tratta di un argomento profondamente dibattuto e nello stesso tempo sentito dalla cittadinanza. Numerose infatti sono state anche le lamentele in merito alla situazione della sanità fondana da parte di persone che si sono fermate, spinte dalla curiosità, esprimendo quindi la loro amara visione."

Continuano i militanti:

"Come promesso noi di Forza Nuova, in seguito al nostro convegno del mese scorso, siamo nuovamente tornati in piazza per sensibilizzare le coscienze su uno dei punti cardini della nostra Fondi. Questo è solo il primo di una lunga serie di appuntamenti."