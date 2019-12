“Cuntent’ lor’” dal 5 al 9 dicembre al Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra”

Il teatro amatoriale e il dialetto fondano tornano a essere protagonisti nella nostra città: “Cuntent’ lor’” è il titolo del nuovo testo in tre atti, scritto e diretto da Vincenzo de Simone, che verrà rappresentato, con il patrocinio del Comune di Fondi, da Giovedì 5 a Lunedì 9 Dicembre 2019 alle ore 21.00 presso il Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra”.

Il tema centrale della commedia è l’emancipazione dei figli dalla famiglia e le diverse emozioni che accompagnano questo momento di crescita. Diversi sono i personaggi che si alternano in questo microcosmo familiare: la nonna anziana, la zia francese, il suo estroso compagno, ognuno dei quali contribuisce a rendere questa famiglia molto vitale e poliedrica. Verranno rappresentati momenti di vita quotidiana, dove ogni spettatore potrà ritrovarsi, riflettere ma soprattutto sorridere.

Il sorriso sarà anche “contagioso” perché parte del ricavato della commedia andrà a sostenere l’Associazione “Giullari della gioia” VIP - Viviamo in positivo Fondi Onlus e le loro iniziative in favore dei bambini ricoverati nei reparti di pediatria.

Infine – come “N’c’s’ cred’” e “Trica e venga bon’”, commedie scritte e dirette sempre da Enzo de Simone – “Cuntent’ lor’” sarà un’occasione per ascoltare i suoni e l’intercalare tipico del nostro territorio, quelle espressioni dialettali ormai poco utilizzate ma che hanno il sapore delle nostre origini e tradizioni.

Personaggi e interpreti della commedia sono: Giuseppe (Enzo de Simone), Anna (Teresa Miceli), Sandra (Enrica Parisi), Assuntina (Tina Di Mauro), Giada (Federica Ruggieri), Dottore (Enzo Miceli), Sonia (Francesca Mafale), Francesco (Michele Vitale), Riccardo (Riccardo Sepe), Jean Luc Alfons De Frignac (Fabrizio Rei), Antonietta (Pina Trani), Silvì (Virginia Leone).

L’appuntamento è quindi al Centro Multimediale “Dan Danino di Sarra” dal 5 al 9 Dicembre. I posti sono numerati e i biglietti posso essere acquistati in prevendita presso la Libreria “Il Seme” in via San Francesco n°6 a Fondi (tel. 0771-503934).