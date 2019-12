Differenziata: arrivano i punti di raccolta per l'olio esausto

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore all’Ambiente Roberta Muccitelli informano la cittadinanza che a partire da Martedì 3 Dicembre 2019 saranno posizionati in via sperimentale, in diverse aree del territorio, numerosi punti di raccolta per l’olio vegetale esausto.

Questi i siti interessati: piazzale della Croce Rossa (c/o Stadio Purificato), piazzale Archimede Amleto Rotunno (c/o Comando di Polizia Locale), piazzale Francesco Evangelista (c/o supermercato), parcheggio dell’area mercatale di via Mola S. Maria, via Cocuruzzo (c/o Scuola dell’Infanzia), via Guado Bastianelli.

Nei giorni successivi, il posizionamento dei punti di raccolta sarà visualizzato anche sull’app Junker.

Una volta fatto raffreddare, l’olio per uso alimentare deve essere versato in una qualsiasi bottiglia in plastica da riciclare e inserita nell’oblò del punto di raccolta.

E’ severamente vietato smaltire in tal modo l’olio motore, come previsto dalla vigente normativa.