Sughereta di Monte San Biagio: 300 mila euro dalla Regione per salvarla

" Solo una settimana fa accoglievamo con il sindaco Federico Carnevale, con l’ufficio strategico Gianmarco Pernarella, con le associazioni ambientaliste Legambiente e Fare Verde, la Consigliera Gaia Pernarella nel nostro Comune che immediatamente ha colto il nostro grido d'aiuto: LA SUGHERETA VA SALVATA! Oggi la bellissima notizia, approvato emendamento al bilancio della Regione Lazio di 300 mila euro. Grazie a tutti i consiglieri provinciali per aver firmato, a Gaia per aver concretizzato la nostra richiesta e a mio padre per aver fatto si che ci conoscessimo. Una grande vittoria per il nostro territorio." Queste le parole della Presidente del Consiglio Comunale di Monte San Biagio che, insieme al Sindaco Federico Carnevale hanno incontarto la scorsa settimana la consigliera regionale Gaia Pernarella che ha depositato un ordine del giorno al defr (documento di economia e finanza) sulla sughereta con la firma di tutti i consiglieri regionali della provincia di latina. A breve, collegato all'ordine del giorno, anche un emendamento regionale da 300 mila euro per salvaguardare uno dei più grandi polmoni verdi d'italia, colpito dal fungo patogeno. Soddisfazione del Sindaco Federico Carnevale che, da anni, continua a battersi per salvaguardare una tra le più grandi sugherete d'Europa. Per l'amministrazione un grande tassello che andrà ad aggiungersi ad alti più importanti.