Maltrattamenti in famiglia: nuovo arresto da parte della polizia

Nel corso della giornata del 02 dicembre 2019, personale del Commissariato PS di Fondi, ha dato esecuzione ad una Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, nei confronti di un uomo di Fondi, F. M. di anni 43, accusato di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della moglie.

L’uomo, per tali fatti, nel mese di ottobre u.s. era già stato allontanato dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla moglie e di comunicare in qualsiasi modo con la stessa.



Lo stesso però, inosservante di tale provvedimento, il 25 novembre si avvicinava nuovamente alla moglie e dopo un battibecco tentava di aggredire il proprio figlio intervenuto a difesa della madre.

Alla luce di questo nuovo episodio il Tribunale di Latina, accogliendo la richiesta di aggravamento avanzata da questo ufficio, emetteva l’odierna misura cautelare.

Per questi motivi l’uomo veniva tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale.