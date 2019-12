Monte San Biagio Futura su Def e sughereta: "Troppo trionfalismo, è solo una proposta"

Anche il gruppo di minoranza Monte San Biagio Futura interviene sulla questione della sughereta in una nota.

Certo, i toni trionfalistici utilizzati dal Presidente del Consiglio Comunale di Monte San Biagio, che parla di "vittoria per tutta la città" - prosegue la nota - appaiono sinceramente eccessivi, dato che quella dei Consiglieri Regionali è solo una proposta che andrà poi concretizzata sul piano esecutivo all'esito di un iter procedimentale alquanto articolato.

Tuttavia, rifuggendo ogni facile entusiasmo, pur essendo pienamente consapevoli della complessità del percorso amministrativo da intraprendere, siamo fiduciosi che la Giunta Zingaretti riuscirà a tradurre in concreti atti amministrativi questa che, pur essendo ad oggi una semplice proposta, appare, come detto, indiscutibilmente degna di merito.

A tal proposito, cogliamo l'occasione per preannunciare la prossima convocazione, da parte di Monte San Biagio Futura, di un Consiglio Comunale straordinario, al fine di confrontarci pubblicamente sulle misure concrete che andranno intraprese nel caso concreto.