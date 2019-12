Mercato di piazzale delle Regioni: pubblicato il bando per l'assegnazione di 4 posteggi

Il Sindaco di Fondi Salvatore De Meo e l’Assessore alle Attività produttive Giorgia Salemme rendono noto che in data odierna è stato pubblicato il bando per l’assegnazione a carattere provvisorio di n°4 posteggi isolati, a frequenza giornaliera, destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari ubicati nell’area di piazzale delle Regioni.

La durata della concessione è di massimo n°36 mesi con divieto di subingresso, salvo cause di forza maggiore e previa espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.

Il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone determinato annualmente dall’Ente.

Al momento della proposizione della domanda i partecipanti al bando dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti d’ordine generale: a) non essere morosi nei pagamenti del canone di occupazione suolo pubblico e tassa smaltimento rifiuti, per il commercio su aree pubbliche, nei confronti dell’Amministrazione Comunale; b) avere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; c) non essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla normativa antimafia; d) avere i requisiti morali, previsti all’art. 71 del D.L.vo n.° 59 del 26 Marzo 2010. Tali requisiti devono essere in possesso dal rappresentante legale per le società di capitali, da tutti i soci nel caso di società di persone e dal titolare nel caso di persona fisica e/o impresa individuale; e) avere requisiti professionali, previsti all’art. 71 del D.L.vo. n.° 59 del 26 Marzo 2010, per l’esercizio dell’attività di commercio relativa al settore alimentare.

Le domande, regolari e complete e in bollo da € 16,00, saranno esaminate in ordine di data e ora di arrivo e dovranno essere, a pena di inammissibilità, inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo suapfondi@pecaziendale.it. I relativi titoli amministrativi saranno rilasciati fino al totale assorbimento dei posteggi. Nel caso in cui nei primi 30 giorni saranno presentate domande di assegnazione di posteggio di un numero inferiore di richieste rispetto ai posteggi disponibili si potranno considerare le eventuali richieste di accorpamento dei singoli spazi, anche da parte dei soggetti già assegnatari.

Le modalità dettagliate di presentazione della domanda sono specificate sul bando, corredato dai modelli di domanda e delle dichiarazioni, scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Fondi www.comunedifondi.it nella sezione Albo Pretorio - Avvisi pubblici.