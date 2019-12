Dall’Orto Alla Tavola – Diversificare per Migliorare progetto di Filiera Organizzata

Si è svolto ieri presso i locali della Soc. Coop La Flacca a Fondi il WorkShop di informazione e formazione sui temi del posizionamento e le potenzialità di mercato dei prodotti ortofrutticoli della provincia di Latina e della piana di Fondi.

Tale attività fa parte del progetto Dall’Orto Alla Tavola – Progetto di filiera Organizzata finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lazio al quale partecipano 13 aziende di produzione, commercializzazione e distribuzione di prodotti ortofrutticoli della piana di Fondi.

Nell’incontro di ieri, al quale sono intervenuti il dott. Lorenzo Fanoli e il dott. Massimo Leone della società Q&A, sono stati affrontati i seguenti temi:

Questi gli elementi su cui si è focalizzata la discussione e i principali spunti di riflessione emersi:

La posizione competitiva della provincia di Latina per le produzioni in serra è significativa e in crescita, sia per volumi di produzione sia per gamma offerta.

La provincia di Latina e l'area di Fondi possono ambire a svolgere una posizione di Leadership sul mercato nazionale .

Il canale di vendita prevalente sul mercato retail è la GDO che è in grado di assorbire grandi quantità di volumi, ma allo stesso tempo comprime i margini dei produttori

Il dettaglio “tradizionale” mantiene comunque quote di mercato significative, ma è in via di trasformazione e, anche in questo caso, tende a lavorare con margini ridotti

La componente di servizio, la distribuzione, la logistica, il commercio assorbono oltre il 40% del valore aggiunto della produzione agricola

I margini di miglioramento maggiori da perseguire riguardano la capacità commerciale e la componente di servizio