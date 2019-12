Lo spettacolo di Mago Sopino domenica 8 dicembre all'Auditorium Comunale

“Il Natale delle Meraviglie 2019” del Comune di Fondi offre un imperdibile appuntamento per bambini e famiglie: lo spettacolo “Ho sognato di essere...” del Mago Trasformista Sopino, che sarà rappresentato Domenica 8 Dicembre p.v. alle ore 18.00 presso l’Auditorium comunale Sergio Preti.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’Associazione Culturale Giovanile ItalYoung, sarà replicata Domenica 22 Dicembre e Domenica 5 Gennaio 2020, sempre alle ore 18.00.

“Ho sognato di essere...” – spettacolo applaudito e apprezzato in Parchi divertimento, Hotel e Villaggi turistici internazionali – è un One Man Show di Quick Change Magic (Fregoli Style) che vede Sopino interpretare numerosi personaggi, trasformandosi in pochi secondi e suscitando meraviglia nel pubblico. Lo Show è una storia magica, ha inizio con il protagonista che, guardando un baule, si immerge nei ricordi e da quel momento prendono vita una moltitudine di personaggi e con dei cambi di abiti velocissimi Sopino si trasforma in uno Schiaccianoci, in un simpatico cowboy, nella magica Mary Poppins, in Pinocchio, nella strega Cattiva, per poi fare il giro del mondo diventando un messicano, una geisha, un pellerossa, un faraone e una mummia. Spesso il pubblico pensa che Sopino abbia un fratello gemello oppure che si tratti di una persona che indossa una maschera.

A differenza di altri trasformisti, Sopino non usa assistenti in scena e i cambi vengono effettuati in un armadio o semplicemente dietro un telo. Oltre ad effettuare cambi d’abito velocissimi, Sopino è anche un abile Mago e per questo ogni personaggio presenta un effetto magico tematizzato. unendo così l’arte del trasformismo a quella della magia.

I biglietti (5 Euro) sono disponibili presso: Bar Ciaravolo, Tabaccheria Stop, Libreria Il Mondo di Alice, Cartolibreria Martusciello, Bar Moulin Rouge.

Per gli amanti della Musica Live, sempre Domenica 8 e a cura dell’Associazione ItalYoung avranno luogo ben tre esibizioni gratuite: alle ore 19.00 in piazza Unità d’Italia “Gypsy Connection Quintet”, alle 20.00 in piazza della Repubblica “Turno Notturno”, alle 21.00 in viale Marconi “Bublé Bublé - The Italian Tribute To Michael Bublé”, uno scintillante tributo al cantante italo-canadese, unico nel suo genere per la qualità dello show e le atmosfere, tra swing e pop, in un concerto travolgente e suggestivo.