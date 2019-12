Muratore di giorno, pusher di notte: arrestato 50enne di Fondi

In data 06 dicembre 2019, ore 11,00 circa, in Fondi (Lt), i militari dell’arma del luogo traevano in arresto, nella flagranza del reato di “detenzione per fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, A.R. 50enne del luogo, poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi grammi 250 circa di cocaina di cui una parte contenuta in “sette ovuli” e la restante già suddivisa in n. 43 dosi, grammi 230 circa di mannite, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento.

L’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria, lo stupefacente veniva sottoposto a sequestro.