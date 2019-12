Pallamano: ultima di andata, l'Hc Banca Popolare di Fondi ospita il Siena

L’ultima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile si presenta molto dura per l'HC Banca Popolare di Fondi: i rossoblù ospiteranno la capolista – seppur in coabitazione con Conversano e Brixen – Ego Siena, la quale ha dominato il girone d’andata, perdendo soltanto due partite su dodici.

Rispetto alla passata stagione – che si è conclusa con una salvezza tranquilla –, con l’intento di lottare per vincere Scudetto e Coppa Italia, il club toscano ha rivoluzionato la rosa a disposizione di mister Fusina. Ai confermati Borgianni, Vermigli e Nelson, sono stati affiancati veri e propri top player della pallamano italiana come i pluriscudettati Fovio e Radovcic, giovani già affermati come Bronzo, Amato, Leban, Kasa, Vinci e una piacevole scoperta come il forte terzino iraniano Yousefinezhad. Alla già forte e lunga rosa, per provare a vincere qualcosa di importante dopo soli due anni di attività, la dirigenza senese ha voluto mettere la classica ciliegina sulla torta: nelle scorse settimane è arrivato, infatti, l’esperto centrale italo-argentino Riccobelli. La formazione biancoverde arriva a Fondi con il chiaro intento di prendere i due punti e chiudere il girone d’andata in testa alla classifica.

L’HC Banca Popolare di Fondi, invece, arriva al difficile match di sabato dopo sette sconfitte consecutive. Nell’ultima gara, però, i rossoblù hanno giocato una buona pallamano su un campo difficile come quello di Conversano e scenderanno in campo con l’intento di provare a rialzare ulteriormente la testa. Per la gara di sabato pomeriggio, fatta eccezione per l’infortunato Pestillo, mister De Santis dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa.

La partita avrà inizio alle 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi e sarà diretta dalla coppia arbitrale Di Domenico-Fornasier.