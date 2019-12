Hc Fidaleo Fondi: tutto pronto per il Derby

Sabato 7 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, le fondane ospiteranno l’HC Cassa Rurale Pontinia: in occasione dell’ottava giornata del campionato di serie A2 femminile, infatti, andrà in scena il primo derby stagionale.

Le giovani fondane, per superare le pontiniane ed ottenere due punti utili alla classifica, dovranno scendere in campo con la massima concentrazione e mettere da parte la classica emozione che contraddistingue il derby. Le gialloblù del tecnico portoghese Ricardo Tomè, per evitare un ulteriore passo falso, cercare di fare bottino pieno e recuperare il gap in classifica, scenderanno in campo cariche, decise e determinate. A rafforzare la già competitiva rosa dell’HC Cassa Rurale Pontinia, ad inizio anno, sono arrivate il terzino sinistro Ćeklić (ex PDO Salerno e Meta2 Badolato), il centrale Storm Judge (proveniente dalla Gran Bretagna) e le ex rossoblù Di Prisco, Di Fazio e Cerante.

Conte e compagne si troveranno di fronte una compagine agguerrita e, per questo, stanno lavorando molto ed in maniera dura negli allenamenti prepartita. Le ragazze di mister Macera cercheranno di ripetere la buona prestazione vista al Pala Palumbo di Salerno e mettere in campo quanto di buono c’è nelle loro qualità, in modo da proseguire il percorso di crescita ed eventualmente aggiungere punti in classifica.

“Finalmente è arrivato il momento del tanto atteso derby, partita molto sentita da entrambe le squadre. Siamo ormai quasi a metà del campionato e credo sia arrivato il momento di mettere in gioco le nostre armi, dimostrare quello che siamo, non solo agli altri ma soprattutto a noi stesse. Questa volta è tassativo dare il massimo in campo, per conquistare la vittoria – dichiara il terzino destro Samia Saraca –. Il Pontinia è una squadra ben organizzata, con giocatrici di esperienza che ben conosciamo, alcune per averci giocato insieme ed altre per averle affrontate come avversarie. Dal canto nostro, stiamo crescendo e migliorando partita dopo partita, grazie al nostro impegno e ai consigli di coach Macera. Siamo una squadra che si sta riformando e che ha tanta voglia di imparare e di fare sempre meglio. Ci stiamo allenando duramente e stiamo affinando gli ultimi dettagli, per imbatterci in questa partita e per riscattarci dalle sconfitte passate. Il nostro intento è quello di non sottovalutare la squadra avversaria e di mettere in campo grinta, testa, cuore e per concludere l'entusiasmo tipico della nostra giovane età, con il fair-play che ci ha contraddistinto finora. Non mi resta che invitare i nostri concittadini a recarsi presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, affinché possano sostenerci e tifare per noi”.

Il match di sabato, che vedrà le due compagini scendere in campo alle ore 20.00 presso il Palazzetto dello Sport di Fondi, sarà diretto dalla coppia arbitrale formata dai signori Di Domenico e Fornasier.