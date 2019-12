Spaccio a Fondi: arrestato un ragazzo di 19 anni con cocaina, hashish e marijuana

I carabinieri della locale Tenenza nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e allo spaccio di stupefacenti, questa mattina hanno messo a segno l'ennesima brillante operazione che ha portato all'arresto di un 19enne bielorusso residente a Fondi.

I carabinieri già da giorni seguivano le sue mosse e questa mattina nel corso di una perquisizione veicolare e personale è stato trovato in possesso di 1 gr di cocaina, 20 gr di marijuana, 4gr di hashish, tutto suddiviso in dosi, nonché di un bilancino di precisione, materiale atto al confezionamento e 45 euro contanti. Stupefacente e materiale sottoposti a sequestro. Il giovane espletate le formalità di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Fondi come disposto dall'A.G.