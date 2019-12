Nasce ChiesadiFondi.it: una nuova realtà fisica e virtuale per riscoprire il vero Cristianesimo

È stato lanciato ChiesadiFondi.it, il nuovo sito che rispecchia la nuova realtà fondana presente sul territorio da più di un anno.

Da una necessità di riscoprire il vero Cristianesimo, semplice e genuino come Gesù l'ha lasciato, Chiesa di Fondi ha all'attivo diversi corsi gratuiti riguardo la vita e la fede e altre tipologie di incontri settimanali riservate ai ragazzi e agli adulti.

I fondatori di questa nuova realtà, Andrea Tagliavento e sua moglie Simona Nappi, molto conosciuti a Fondi anche grazie alla loro presenza costante tra la gente e sui social, sono ben presto diventati un punto di riferimento per molte persone riguardo questioni morali e spirituali, in particolar modo tra i giovani e tra le coppie.

"Sempre più spesso - Andrea Tagliavento - le persone di Fondi e dintorni ci scrivono, ci chiamano e ci visitano a casa, per sapere cosa ne pensa la Bibbia e di conseguenza Dio riguardo una determinata questione di vita personale, e proprio confrontandosi con noi scoprono che in realtà tanti pesi e giudizi che altri uomini e altre realtà gli mettono addosso non esistono proprio nella Bibbia e quindi non sono giudizi cristiani. Riusciamo spesso ad alleggerire queste persone dai pesi che altri uomini gli hanno caricato, su situazioni in cui spesso queste persone stanno già soffrendo. Attenzione però, non stiamo dicendo che dobbiamo "diluire" ciò che Gesù ci ha lasciato ed essere sempre accondiscendenti, ma semplicemente applicare la Parola di Dio con rigidità quando c'è da essere fermi e decisi, ma allo stesso tempo dobbiamo applicare l'amore quando c'è da essere comprensivi. Dobbiamo tornare a guardare le persone, siano esse cristiane o meno, con l'amore con il quale Gesù le avrebbe guardate".

Chiesa di Fondi è, da tutti i punti di vista, una realtà giovane che a cuore il bene della propria città. Attualmente sono state messe a disposizione di tutti i cittadini le seguenti attività a partecipazione libera e gratuita:

- Alpha & Alpha Youth (Adulti e Ragazzi)

Una serie di incontri su temi sempre diversi riguardo la Vita e la Fede, in un modo che non hai mai affrontato prima. Cibo, Video e Discussioni di gruppo per approfondire la Fede Cristiana e il suo significato. Qui si scopre tanta verità riguardo il Cristianesimo.

- Il Gruppo del Venerdì (Ragazzi)

Pizza, divani e tante discussioni libere riguardo argomenti d'attualità. Li esaminiamo, li giudichiamo e sproniamo i ragazzi ad applicare intelligenza riguardo a un tema. Sproniamo il pensiero libero e successivamente diamo anche il punto di vista biblico riguardo quel tema, con cui si può continuare ad essere d'accordo o meno.

- Oltreconfine (Adulti)

Anche gli Adulti hanno bisogno del loro spazio. Oltreconfine è un appuntamento settimanale che ti aiuterà ad approfondire in gruppo temi d’Attualità sia da un punto di vista umano che cristiano. Per stare bene insieme abbiamo previsto anche un Aperitivo o uno Snack, offerti da noi.

Ci tengono inoltre a precisare Andrea Tagliavento e Simona Nappi che Chiesa di Fondi è una realtà che non gode di alcun tipo di sovvenzione economica, ne è mai stata richiesta alcun tipo di offerta da quando è stata creata, aggiungendo in una nota: "Sappiamo che siamo chiamati a farlo e lo facciamo, anche se dobbiamo rimetterci personalmente delle risorse che ci sarebbe piaciuto dedicare ad altro". Anche su questo aspetto i fondatori si muovono per fede.

CHIESA DI FONDI

Sito Web

https://www.chiesadifondi.it/

Facebook

https://www.facebook.com/ChiesaDiFondi

Instagram

https://www.instagram.com/chiesadifondi/

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCdE-fA0C52UOTMVzgT9dRyA