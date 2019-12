Domani 12 dicembre il secondo capitolo di "Passeggiamo e Degustiamo" by Co.Co.

Dopo il grande successo riscosso al primo capitolo di “Passeggiamo e Degustiamo“ di giovedì scorso, domani 12 dicembre si terrà con la seconda tappa del progetto.

"La bellezza è donna: Giulia Gonzaga" è il titolo scelto per la seconda passeggiata archeologica. L’esperta Michela di Meola farà scoprire ai presenti i segreti di Giulia Gonzaga e tante curiosità storiche, con particolari poco noti che hanno arricchito la nostra città di Fondi.

Con questi eventi, lo scopo del Co.Co. Cookery Cocktail è quello di mettere in primo piano le bellezze e le ricchezze locali, dedicando una giornata all’insegna della cultura e dell’archeologia.

Vogliamo dare la possibilità agli ospiti - spiegano gli organizzatori - di scoprire Fondi e le sue Bellezse, anche perché quando può ricapitare di scoprire tutte queste cose di quei luoghi che ogni giorno viviamo? Il tutto si concluderà con una cena nella sala del Co.Co. dove elogeremo uno dei prodotti più tipici della nostra città, la salsiccia fondana, in collaborazione con la rinomata macelleria Enzo Mattei e; per rimanere in tema dell’esaltazione delle nostre ricchezze territoriali.