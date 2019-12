La “Monte Vele Trail 2020” spicca il volo grazie all’accordo con “La Sportiva”

Che il Trail Running (=corsa in montagna) si stia diffondendo sempre più è cosa ormai nota. Ogni giorno in Italia spuntano nuove gare di Trail Running, con organizzazioni più o meno rodate ed efficienti. Sono poche invece quelle manifestazioni che in poco tempo sono riuscite a trovare il favore e la fiducia di atleti e operatori del settore.

Ebbene, da oggi il Monte Vele Trail è ufficialmente nel gruppo importante delle gare nazionali.

E’ notizia fresca infatti (grazie anche alla collaborazione con Matis Sport), l’interesse da parte di una delle aziende più rappresentative e storiche del settore, verso la gara locale: Il gruppo “La Sportiva” ha infatti ufficializzato l’interesse a sponsorizzare il Monte Vele Trail, offrendo ai primi 3 classificati (nella categoria maschile e in quella femminile) i prodotti di abbigliamento tecnico di altissima qualità, molto apprezzati dagli atleti non solo italiani ma di tutto il mondo.

“Siamo particolarmente orgogliosi di questo interesse –hanno detto non senza una punta di emozione, gli organizzatori del Monte Vele Trail- aziende di questo tipo scelgono con estrema parsimonia le gare su cui puntare. Questo vuol dire è stata apprezzata la qualità dell’organizzazione e del percorso, e darà alla gara sicuramente la visibilità e la dignità che merita”

Leader mondiale nella produzione di scarpette d’arrampicata e di scarponi per l’alta montagna, La Sportiva è stata fondata nel 1928 dal calzolaio di Tesero (Trento) Narciso Delladio. Ancora oggi è al 100% di proprietà della famiglia Delladio, e ha sede a Ziano di Fiemme, ai piedi delle Dolomiti. Il range di prodotti, distribuiti attualmente in oltre 70 paesi al mondo, comprende scarponcini da trekking, scarponi d’alta quota e da spedizione Himalayane, scarpette d’arrampicata e calzature da mountain running.

L’edizione 2020 del Monte Vele Trail si terrà il 29 marzo con partenza d Fondi (LT). L’anno scorso, prima edizione, ha registrato circa 180 partecipanti. L’evento, è anche social, con il gruppo pubblico Facebook “Monte Vele Trail 29 Marzo 2020 - ASD TOP TRAIL” dove reperire tutte le informazioni necessarie. Le iscrizioni saranno possibili a partire dal 1 gennaio 2020.