Maltempo, gli ambulanti indietro con il pagamento dei canoni: vertice in Comune

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra il Sindaco di Fondi, Dott. Salvatore De Meo, il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Giuseppe Acquaro, ed il Presidente ANA Provinciale di Latina, Abdel Wahab Ashraf, per esaminare la problematica di ben 14 operatori ambulanti del mercato settimanale di Fondi, i quali avevano ricevuto nei giorni scorsi una formale decadenza delle concessioni a causa delle morosità dei Canoni di Posteggio non versati.

Tenuto conto delle condizioni generali di crisi dei consumi e delle difficoltà a far fronte con regolarità al versamento dei Canoni anche per via delle avverse condizioni climatiche in cui spesso gli operatori ambulanti si sono visti costretti persino a rinunciare a svolgere la loro attività, l’Amministrazione Comunale si è dichiarata disponibile a revocare gli atti a fronte del versamento delle somme dovute.

La revoca delle concessioni ad un numero di operatori così elevato avrebbe determinato un grave problema sociale per numerose famiglie che si sostengono anche con gli introiti derivanti dalla attività nel mercato settimanale di Fondi ed anche un impoverimento della offerta merceologica dello stesso.

Sebbene le revoche fossero atti amministrativamente corretti sono la dimostrazione concreta dello stato di difficoltà generale che attraversa il settore e segnale uno stato di grande sofferenza di numerosi ambulanti che trovano difficoltà a far fronte con regolarità ai versamenti dovuti allo Stato ed ai Comuni.

Il Presidente ANA ha ringraziato il Sindaco e il Comandante ed ha invitato gli stessi ad assumere urgenti decisioni che rilancino il mercato settimanale di Fondi come già più volte proposto dalla Associazione.