"Le sfide del 2020. Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale" venerdì 20 dicembre a Fondi

L'Associazione Ambientalista "Fare Verde" e l'Associazione "Articolo Ventiquattro" promuovono per venerdì 20 Dicembre, alle ore 18, presso la Sede di Via Cesare Balbo 12, l'incontro dal tema "Le sfide del 2020. Sicurezza sul Lavoro e Tutela Ambientale".



In stretta collaborazione con l'A.N.M.I.L. di Latina (Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), che sarà protagonista con l'intervento della neo Presidente Provinciale Debora Spagnuolo. Faranno gli onori di casa il Presidente del Gruppo Locale di "Fare Verde", Francesco Ciccone, ed il Presidente di "Articolo Ventiquattro", l'Avv. Francescopaolo De Arcangelis. Ospite speciale il Vice Presidente Nazionale di "Fare Verde" Massimo De Maio. L'appuntamento gode del Patrocinio del Comitato Promotore per la "Casa della Cultura" di Fondi.