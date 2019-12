Torna il “Capodanno a Fondi”: musica, brindisi e balli a Porta Roma con i Barresi Project

Con il “Natale delle Meraviglie” – promosso dal Comune di Fondi con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione di numerosi enti e associazioni – quest’anno il periodo natalizio è ancora più ricco di colori, musica, arte e magia. Dalle luci che avvolgono il centro storico regalando suggestivi effetti scenografici, ai vari concerti, mostre e spettacoli disseminati in città che rendono vivo ogni scorcio, gli eventi pensati per queste festività sono molteplici e ci accompagneranno nel corso delle festività, anche la notte di Capodanno e il giorno dell’Epifania, quando in piazza avrà luogo l’estrazione dei premi di “Una meravigliosa lotteria”.

Un decisivo contributo lo ha dato l’Associazione ItalYoung, efficacemente attiva nell’offrire concerti e spettacoli musicali che possano soddisfare ogni tipo di pubblico. Si avvicenderanno nelle varie postazioni del centro storico, e non solo, artisti come i Kerubino & Sound nelle loro diverse formazioni grazie al M° Raffaele Cherubino, insieme a ospiti come Lina Senese e la rinomata formazione della Soul Band - Allas, gli storici M4, le Moon Vibes, i Lucky Blues Band, i Gypsy Connection Quintet, i Turno Notturno, le Stravaganze_Isteriche, i The Chicken Production, i So’70 e i White Piano & Singer con Stefano P. e il noto solista Sally Cangiano.

L’Accademia musicale Moysa, inoltre, ci sorprenderà con due bellissimi spettacoli di Natale, e per gli amanti del ballo andrà in scena lo spettacolo danzante della Star Dance. Grazie alla collaborazione con la giovane Associazione Young Wild and Free, ci saranno poi due importanti appuntamenti con gli spettacoli “Trap Night X H-Emme Crew” e “Notte della Befana”.

Una particolare attenzione è stata riservata ai veri protagonisti del Natale: i bambini. Sono infatti in programma eventi a loro dedicati, che spaziano dall’appuntamento con gli Avengers allo spettacolo di magia “Ho sognato di essere” con il mago Sopino (già sold out nella prima data e in replica il 22 Dicembre e il 5 Gennaio).

Tantissime sono le attività commerciali e imprenditoriali di Fondi che hanno aiutato a rendere “meravigliose” queste festività natalizie, sia nel centro storico – da Porta Roma a piazza IV Novembre – che in altre zone della città.

Sono in programma anche tre eventi speciali organizzati dal gruppo “Toniolo Square Event” composto da imprenditori locali che hanno arricchito il palinsesto musicale con la presenza sul palco della Rino Gerd Band (che si è esibita lo scorso Sabato) e che proseguirà con I Bevitori Longevi e Sarah Jane Olog.

Una tappa da non mancare è quella presso lo storico quartiere di Porta Roma, ricco di luci e incantevole anche grazie ad Adam, il principale promotore delle attività in zona, che ha accompagnato la magia delle luci ad eventi irrinunciabili come il concerto “Bublé Bublé - The Italian Tribute To Michael Bublé”, tenutosi nei giorni scorsi, e appuntamenti come il pomeriggio “Avengers”, il trio dei Cynz Guitar Voix e l’importante iniziativa “La Befana a Porta Roma”.

Torna il capodanno in piazza a Fondi

Dopo tanti anni ci sarà il grande ritorno del “Capodanno a Fondi”: questa volta si festeggerà e brinderà nel quartiere della storica Porta Roma insieme ai Barresi Project.

E’ stato un onore per la nostra associazione aver supportato le iniziative pensate dall’Amministrazione comunale e fortemente volute, in primis, dal Sindaco Salvatore De Meo – affermano i soci della ItalYoung –, consentendo di integrarci con le associazioni e gli enti Confcommercio Lazio Sud, Pro Loco Fondi, Consorzio d’Impresa FONDIPIÙ, Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi per la creazione di un palinsesto così ampio e variegato, capace di soddisfare i gusti di tutti e di regalare momenti di aggregazione, gioia e divertimento. I numeri raggiunti con le tantissime persone che, incuriosite dal “Natale delle Meraviglie”, si sono riversate in città in questi giorni non possono che farci piacere. Ma il bello, ve lo assicuriamo, deve ancora venire perché puntiamo a raggiungere numeri ancora più elevati. Chi sarà incuriosito, affascinato o semplicemente desideroso di svagarsi ritroverà anche il piacere di fare shopping nel suggestivo centro storico, assaporando tutto il caloroso clima natalizio che la città di Fondi è pronta ad offrire loro.

Tutte le info sugli eventi e la lotteria sono consultabili sulla brochure del “Natale delle Meraviglie” – in diffusione in versione cartacea negli esercizi cittadini e altresì scaricabile digitalmente dal sito www.comunedifondi.it in doppia versione (PC e ottimizzata per smartphone) – e sulla pagina www.facebook.com/Italyoung/.